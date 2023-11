© Foto: Steffen Trumpf/dpa



Studiendetails vom Wochenende hatten bestätigt, dass der Gewichtssenker Wegovy auch Herzinfarkten effektiv vorbeugen könne. Die Aktie Novo Nordisk startet die neue Börsenwoche klar im Plus.Die beim Jahrestreffen der American Heart Association im US-amerikanischen Philadelphia präsentierten und im New England Journal of Medicine veröffentlichten Ergebnisse der Select-Studie des dänischen Pharmakonzerns, zeigten einen positiven Einfluss von Wegovy auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Schon ab dem kommenden Jahr will Novo Nordisk sein Wundermittel deshalb in den USA und der EU auch als Herz-Kreislauf-Mittel kennzeichnen lassen. Entsprechende Anträge wurden eingereicht. 15 Prozent weniger Gewicht, …