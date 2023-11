HV Capital hat kürzlich vier weitere Private-Equity-Strukturen zu dem Portfolio hinzugefügt, das bei CACEIS in Deutschland verwahrt wird In Luxemburg und Frankreich verfügt CACEIS über Private-Equity-Kompetenzzentren. In Deutschland agiert die Bank nunmehr als Verwahrstelle für insgesamt zwölf Spezial-AIFs von HV Capital, die ein Vermögen von rund 2,1 Milliarden Euro repräsentieren. HV Capital ist damit ein ...

