NEW YORK, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Dave Cantin Group ("DCG" oder "das Unternehmen"), ein führender Berater von Automobilhandelskonzernen und deren Eigentümern, hat heute bekanntgegeben, dass sie eine bedeutende Minderheitsbeteiligung von Kaltroco erhalten hat, einer privaten Investmentgesellschaft, die von der Familie von Steve Koltes, einem Mitbegründer von CVC Capital Partners, unterstützt wird. Kaltroco wurde 1994 gegründet, um in private Unternehmen zu investieren und das langfristige Wachstum qualitativ hochwertiger mittelständischer Unternehmen zu unterstützen. Über die finanziellen Konditionen wurde Stillschweigen bewahrt.



Die DCG berät jährlich bei einem Bruttotransaktionsvolumen von über 1 Mrd. USD und hat seit ihrer Gründung im Jahr 2017 Hunderte von Transaktionen beraten. Die Investition von Kaltroco wird die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase der DCG unterstützen, während das Unternehmen seine Führungsposition im Bereich der Automobilberatung weiter ausbaut. Zu den Plänen für strategische Investitionen gehören die weitere Expansion in angrenzende Industriezweige wie Motorräder, Powersportund Schwerlastkraftwagen, die weitere Ausdehnung der geografischen Präsenz des Unternehmens und die Einführung eines erweiterten Beratungsangebots.

"Unsere Partnerschaft mit Kaltroco bedeutet für die DCG eine echte Transformation und wird für uns ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Bereich der händlergesteuerten Beratung sein", so Dave Cantin, President und CEO der DCG. "Die DCG ist bereits eines der größten Beratungsunternehmen für Autohäuser in Nordamerika, aber wir sind zuversichtlich, dass das neue Kapital, die Beziehungen und die strategische Beratung von Kaltroco unseren Wachstumskurs weiter stärken werden. Es gibt eine enorme Nachfrage nach unseren Dienstleistungen, da öffentliche, private und institutionelle Eigentümer von Autohäusern neben der Beratung auf der Kauf- und Verkaufsseite auch Unterstützung bei der Nachfolgeplanung und -bewertung suchen. Unsere Expansion wird sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern der DCG zugutekommen, und wir freuen uns darauf, die nächste Phase unseres Wachstums mit dem Team von Kaltroco an unserer Seite fortzusetzen."

"Wir sind außerordentlich beeindruckt von dem, was Herr Cantin und sein Team in den sechs kurzen Jahren seit der Gründung der DCG erreicht haben. Wir sind begeistert von den zahlreichen Wachstumschancen des Unternehmens und freuen uns darauf, das Management bei der Verfolgung seiner wichtigsten Wertschöpfungsziele in den kommenden Jahren zu unterstützen", so Kenneth Hammond, Chief Investment Officer von Kaltroco. "Kaltroco hat eine lange Tradition in der Unterstützung schnell wachsender Dienstleistungsunternehmen mit einzigartigen und bahnbrechenden Servicemodellen, und von unseren ersten Gesprächen mit Herrn Cantin und seinem Team an war klar, dass die DCG ein echter Innovator in ihrer Branche ist, mit einem durchdachten und unverwechselbaren Dienstleistungsansatz, der den Autohauskunden des Unternehmens differenzierte Vorteile bietet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Cantin und dem Team der DCG, da wir die vielen attraktiven Möglichkeiten in diesem Sektor nutzen wollen."

Die DCG wurde 2017 von Herrn Cantin gegründet, der seit mehr als zwei Jahrzehnten in verschiedenen Führungspositionen in der Automobilbranche tätig ist. Die DCG ist tief in der Automobilindustrie verwurzelt und wird von einem der größten und erfahrensten Teams der Branche unterstützt. Das Unternehmen hat sein Führungsteam kürzlich durch die Ernennung von Brian Gordon zum Chief Business and Marketing Officer, Stephen Jones zum Chief Development Officer und die Beförderung von Brian Traugott und Tony Karabon zu Co-Executive Vice Presidents verstärkt. Alle Mitglieder des Führungsteams der DCG sind Aktionäre des Unternehmens und signalisieren damit ihr gemeinsames, langfristiges Engagement für das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens.

Baird fungierte als exklusiver Finanzberater der DCG und ein Team von Hogan Lovells unter der Leitung von Bill Curtin beriet die DCG bei der Transaktion rechtlich.

Über die Dave Cantin Group

Die Dave Cantin Group. Der gemeinnützige Partner des Unternehmens, DCG Giving, finanziert durch seine Unterstützung der Children's Oncology Group die Erforschung und Behandlung von Krebs bei Kindern und Jugendlichen in den gesamten USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.davecantingroup.com.

Über Kaltroco

Kaltroco ist eine private Investmentgesellschaft, die das langfristige Wachstum qualitativ hochwertiger mittelständischer Unternehmen unterstützt. Das 1994 gegründete Unternehmen Kaltroco befindet sich im Besitz der Familie eines Gründungspartners einer der weltweit führenden Private-Equity-Firmen und wird von dieser finanziert. Durch die Nutzung seines weitreichenden globalen Netzwerks und seiner umfangreichen Erfahrung als Investor in Unternehmen verschiedener Sektoren und in unterschiedlichen Entwicklungsstadien ist Kaltroco in der Lage, sowohl die nationalen als auch die internationalen Wachstumsambitionen der Managementteams der Portfoliounternehmen zu unterstützen. Der partnerschaftliche Ansatz von Kaltroco beruht auf der besonderen, immerwährenden Kapitalbasis, die eine ungewöhnlich starke Ausrichtung auf die Aktionäre des Managements sowie die Familien- und Gründereigentümer bei der Verfolgung ihrer langfristigen Wertschöpfungsziele ermöglicht.

