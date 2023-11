Valneva (WKN: A0MVJZ) präsentiert am Montagmorgen die nächste gute Neuigkeit zum vielversprechenden Impfstoff-Kandidaten VLA1553. Die Aktie legt um +1,5% auf 6,45 € nur leicht zu. Am Nachmittag folgt aber ein wichtiger Termin, der dem Kurs nochmal einen kräftigen Impuls geben könnte. Valneva vorgestellt Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...