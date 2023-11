Die Lufthansa hatte jüngst mit bärenstarken Zahlen zum dritten Quartal für Furore gesorgt (DER AKTIONÄR berichtete). Dadurch haben die Papiere des MDAX-Konzerns im November bisher rund 16 Prozent an Wert gewonnen. Zuletzt gab es jedoch unterschiedliche Nachrichten: Zum einen soll in München das Angebot an Langstreckenflügen 2024 ausgebaut werden, zum anderen fordert die Gewerkschaft UFO mehr Geld für die Beschäftigten. Konkret fordert die Flugbegleiter-Gewerkschaft 15 Prozent mehr Geld für die rund ...

