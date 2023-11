Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG

Erfolgreiches Kosteneinsparungsprogramm: Advanced Blockchain AG hält EBITDA auf Vorjahresniveau. Bitcoin-Halving im März 2024: Angebotsverknappung als Katalysator.



Das erste Halbjahr 2023 war bei der Advanced Blockchain AG geprägt von einem anhaltend volatilen Kapitalmarktumfeld, Inflationssorgen und geopolitischen Unsicherheiten, sowohl aus finanzieller als auch gesellschaftlicher Sicht. Der sogenannte Krypto-Winter setzte sich fort, verstärkt durch den FTX-Kollaps und die Insolvenz weiterer Krypto-Börsen und -Verwahrer wie Genesis. Dies spiegelte sich in der starken Volatilität von Bitcoin wider, das Anfang des Jahres bei 16.500 USD lag und am 30. Juni 2023 bei 30.350 US-Dollar notierte, jedoch noch weit von seinem Allzeithoch von 69.045 US-Dollar im November 2021 entfernt war.



Weiterhin gibt es Bestrebungen zur Regulierung von Crypto-Assets, wie z.B. die MiCa-Verordnung (Markets in Crypto-Assets). Die MiCA-Verordnung ist ein harmonisierter EU-Regulierungsrahmen für Kryptowerte. Sie wurde vom Europäischen Parlament und nun auch vom Europäischen Rat genehmigt. Das Hauptziel von MiCA ist die Schaffung einer risikogerechten Regulierung, die den Schutz der Anleger erhöht und zur Funktionsfähigkeit der Kryptowährungsmärkte beiträgt. Die MiCA-Verordnung tritt in zwei Stufen in Kraft. Einige Bestimmungen, insbesondere im Zusammenhang mit vermögenswertreferenzierten Kryptowerten und E-Geld-Token (Stablecoins), werden voraussichtlich ab Juli 2024 wirksam, während der Großteil der Verordnung Anfang 2025 in Kraft tritt. Die Verordnung legt Anforderungen an Anbieter von Kryptowerten und Händler fest, einschließlich der Bereitstellung eines Whitepapers, das den zuständigen Aufsichtsbehörden übermittelt werden muss. Die Verordnung zielt auch auf den Verbraucherschutz ab, indem sie ein öffentlich einsehbares Register für Kryptowerte-Whitepaper und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen vorschreibt.



MiCA klassifiziert Kryptowerte in drei Kategorien: E-Geld-Token, vermögenswertreferenzierte Token und Utility Token. Sie erfasst gängige Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, jedoch nicht Security Token oder Non-Fungible Token (NFTs). Emittenten von vermögenswertreferenzierten Token und E-Geld-Token müssen Mindestliquiditätsanforderungen erfüllen und ihren Sitz in der EU haben. Die Verordnung schreibt auch einen Rücktauschanspruch für Kunden gegenüber den Emittenten vor. Die MiCA-Verordnung führt auch Vorschriften zur Geldwäscheprävention ein, die von Kryptodienstleistern die Identifizierung ihrer Kunden verlangen. Die Vorschriften werden auch für Transaktionen zwischen 'hosted wallets' und 'unhosted wallets' gelten, wobei der Besitzer der 'unhosted wallet' identifiziert werden muss, wenn die Transaktion einen Gegenwert von 1000 Euro überschreitet.

Die Einführung von Bitcoin-ETFs durch Vermögensverwaltungsschwergewichte wie Blackrock scheinen, angesichts der aktuellen Nachrichtenlage aus den USA, kurz bevorzustehen. Der von BlackRock vorgeschlagene Spot-Bitcoin-ETF wurde bei der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) notiert. Dies lässt darauf schließen, dass eine mögliche Genehmigung durch die US-Börsenaufsicht SEC bevorstehen könnte. Der Antrag wurde bei der SEC gestellt, und die Entscheidung wird bis spätestens 10. Januar 2024 erwartet. Die Zulassung eines solchen ETFs könnte auch den Weg für andere Krypto-ETFs, darunter von ARK Investment, Fidelity und Valkyrie, ebnen. Bisher hat die SEC im Oktober 2021 Bitcoin-Futures-ETFs zugelassen, aber keinen Bitcoin- oder Ether-Spotfonds an US-Börsen notiert.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das bevorstehende Bitcoin-Halving im März 2024, bei dem die Belohnung für Miner halbiert wird. Diese Angebotsverknappung könnte die Wertentwicklung von Bitcoin unterstützen.

Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete die Advanced Blockchain einen Umsatzrückgang auf 1,23 Mio. EUR (im Vorjahr: 23,40 Mio. EUR). Der Rückgang lässt sich auf die geringere Anzahl von Portfolio-Transaktionen zurückführen.



Das EBITDA belief sich auf 0,52 Mio. EUR (VJ: 0,88 Mio. EUR). Trotz des Umsatzrückgangs konnte das EBITDA nahezu auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden, nicht zuletzt dank der erfolgreichen Umsetzung eines Kosteneinsparungsprogramms durch das Management. Das EBIT erreichte sogar einen positiven Wert von 0,45 Mio. EUR (Vorjahr: -0,54 Mio. EUR). Gleiches gilt auch für das Nettoergebnis, welches sich im ersten Halbjahr 2023 auf 0,45 Mio. EUR belief (VJ: -0,54 Mio. EUR).



Zum 30.06.2023 blieb das Eigenkapital mit 14,48 Mio. EUR (31.12.2022: 14,93 Mio. EUR) größtenteils stabil. Auch die Eigenkapitalquote verblieb mit 67,3% auf dem Niveau zum 31.12.2022 (66,3%). Der größte Teil der Beteiligungen bzw. Token-Investments ist mit 16,63 Mio. EUR in den sonstigen Vermögensgegenständen aufgeführt.



Das Working Capital erhöhte sich auf -0,52 Mio. EUR (31.12.2022: -3,78 Mio. EUR) aufgrund einer signifikanten Steigerung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf 2,74 Mio. EUR (zum 31.12.2022: 0,01 Mio. EUR). Das weiterhin negative Working Capital zeigt an, dass das verfügbare Kapital nach wie vor effizient genutzt wird, da nur begrenztes Kapital gebunden ist.

Die liquiden Mittel haben sich deutlich auf 0,34 Mio. EUR (31.12.2022: 3,49 Mio. EUR) reduziert. Aufgrund der hohen Liquidität einiger Titel des Portfolios sehen wir keine Bedenken bezüglich des derzeit niedrig ausgewiesenen Cashbestands für das Unternehmen. Weiterhin wurden aufgrund des günstigen Investitionsumfelds im ersten Halbjahr 2023 etwa 3 Mio. EUR an Neuinvestitionen getätigt. Diese strategischen Investitionen sollten eine solide Grundlage für zukünftige positive Ergebnisse bilden und sollten die Position des Unternehmens im Markt stärken.



Aufgrund des Fehlens einer veröffentlichten Kapitalflussrechnung können wir keine detaillierte Liquiditätsanalyse durchführen.

Im Geschäftsjahr 2023 konzentriert sich Advanced Blockchain AG auf nachhaltiges Wachstum und Kostenmanagement. Das Unternehmen erwartet einen Rückgang der Kosten und generiert Einnahmen aus Token-Transaktionen sowie potenziellen Investitionen in bevorstehende Token-Emissionen. Advanced Blockchain AG befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Käufern für Portfoliobeteiligungen im Zusammenhang mit Token- und Eigenkapitaltransaktionen und strebt bis zu fünf erfolgreiche Verkäufe mit einem Gesamtwert von 5 Mio. EUR an.



Das Unternehmen plant derzeit die Emission einer neuen Wandelschuldverschreibung im Gesamtvolumen von bis zu 3 Mio. EUR, die zur Ablösung der bestehenden Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis zum 14. Juli 2024 dienen soll. Diese neue Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen jährlichen Zinssatz von 3,00 %. Der Wandlungspreis beträgt 4,25 EUR. Es ist geplant, bis zu 1,5 Mio. EUR in Form eines Umtausches von der Gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A3MP4Q7) auszugeben. Die Nettoerlöse, die der Gesellschaft durch die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung 2023/2029 zufließen, sollen für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden, darunter die Finanzierung weiterer Investitionen und die Entwicklung des bestehenden Portfolios.

Weiterhin konnte die Advanced Blockchain AG einen weiteren namhaften Investor gewinnen und hat 100.000 eigene Aktien zu einem Preis von 2,70 Euro je Aktie an einen Fonds der Axxion S.A. verkauft.

Um seine führende Position als Blockchain-Inkubator und Web3-Investor zu halten, plant Advanced Blockchain AG die Erweiterung seines Teams aus globalen Experten und 2-3 neue Investitionen. Das Unternehmen plant auch die Umsetzung von Cross-Chain-Initiativen in verschiedenen Blockchain-Bereichen, um Erfolg und Netzwerkeffekte zu nutzen. Kontinuierliche Forschung und klare Strategien werden die Entwicklung und Akzeptanz verschiedener Themen und Anwendungsfälle vorantreiben. Durch die Inkubation vielversprechender Protokolle und Technologien strebt Advanced Blockchain AG das Wachstum des globalen Blockchain-Ökosystems zu unterstützen.



Die fortlaufende Bewertung der Top 10-Portfolio-Beteiligungen zielt darauf ab, Transparenz für Investoren zu verbessern. Zum 31. Mai 2023 umfassen die Top 10-Beteiligungen peaq/EoT Labs GmbH (Inkubation, Eigenkapital- und Token-Investition), Mero (Token-Investition), Contango (Token-Investition), Maverick (Token-Investition), Talisman (Token-Investition), Neon Labs (Token-Investition), Obol Network (Token-Investition), Polymer (Eigenkapital- und Token-Investition), DELV/Element Finance (Token-Investition) und Composable Finance (Inkubation und Token-Investition), ohne bestimmte Reihenfolge. Basierend auf einer unabhängigen Bewertung zum 31. Mai 2023 stellen diese Top 10-Portfoliounternehmen von Advanced Blockchain derzeit einen Gesamtwert von 39,65 Mio. EUR dar. Unseres Erachtens ist diese Analyse nach einem sehr konservativen Bewertungsansatz erstellt worden und wir gehen davon aus, dass der faire Wert der aufgeführten Positionen höher liegt. Unsere Schätzung liegt bei etwa 45 Mio. EUR.



Die Unterbewertung von Advanced Blockchain wird deutlich, wenn nur die Top 10-Positionen in dem Portfolio sowie die Marktkapitalisierung betrachtet wird. Diese Top 10-Positionen allein haben einen fairen Wert von mindestens 40 Mio. EUR, während die Marktkapitalisierung von Advanced Blockchain derzeit bei rund 11 Mio. EUR liegt. Wir gehen davon aus, dass die verbleibenden Portfoliopositionen einen ähnlichen Wert wie die Top 10 haben. Daher schätzen wir den aktuellen Portfoliowert auf etwa 90 Mio. EUR. Wir schätzen die Holdingkosten auf 2 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung dieser Anpassungen sollte der Gesamtwert des Portfolios nach Abzug der Holdingkosten ungefähr 88 Mio. EUR betragen.



Wir haben den Unternehmenswert auf der Grundlage des Nettovermögenswerts (NAV) geschätzt und auf etwa 88 Mio. EUR bemessen. Dies entspricht einem Wert von 23,19 EUR pro Aktie. Aufgrund des erheblichen Rückgangs der Kryptomärkte und des anhaltenden 'Krypto-Winters' haben wir einen zusätzlichen Discount auf den fairen Wert vorgenommen. Derzeit schätzen wir diesen Discount auf rund 53%.



Wir behalten unsere Bewertung bei. Wir haben einen fairen Wert in Höhe von 41,74 Mio. EUR oder 11,00 EUR pro Aktie ermittelt. Aufgrund des erheblichen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen.



