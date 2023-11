Die Beta Systems Software AG verkauft sämtliche Anteile an der PROXESS Holding GmbH und deren Tochtergesellschaft PROXESS GmbH an die Easy Software AG. Die Transaktion, deren Gesamtvolumen 14,9 Millionen Euro beträgt, soll bereits am 16. November 2023 vollzogen werden, kündigen die Unternehmen an. Mit diesem Schritt trennt sich Beta Systems von 87 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...