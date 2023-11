Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Ratingagentur Moody's könnte den Vereinigten Staaten demnächst ihre bisherige Topbewertung entziehen, so die Experten von ODDO BHF.Der Ausblick für das Land sei von "stabil" auf "negativ" gesetzt worden, wie die Ratingagentur am Freitag mitgeteilt habe. Angesichts hoher Zinsen und ohne Schritte zur Ausgabenkürzung oder Einnahmeerhöhung würde das US-Haushaltsdefizit wahrscheinlich "sehr hoch bleiben, was die Erschwinglichkeit der Schulden erheblich schwächt", habe es geheißen. Die Abwärtsrisiken für die fiskalische Stärke der USA hätten zugenommen und könnten möglicherweise nicht mehr vollständig durch die einzigartigen Kreditstärken des Landes ausgeglichen werden. ...

