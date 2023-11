Wien (www.fondscheck.de) - Das Wealth und Asset Management von Berenberg hat Wei Lon Sung in sein Schwellenländeranleihen-Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Sung übernehme die Produktverantwortung für die Emerging-Markets-Anleihefonds und werde diese gemeinsam mit Zinzile Dube managen. Zudem seien weitere personelle Ergänzungen im Fixed-Income-Team geplant, schreibe Berenberg in einer Mitteilung. ...

