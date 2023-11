Im Ringen um Staatsgarantien für den kriselnden Energietechnikkonzern Siemens Energy sind die Einzelheiten offenbar geklärt. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des Unternehmens verkündet werden, berichtet das Handelsblatt am Montag unter Berufung auf Finanz- und Verhandlungskreise. Die Aktie klettert an der DAX-Spitze um rund fünf Prozent.Laut Finanzkreisen soll Siemens Energy Garantien für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro bekommen, heißt es im Handelsblatt. Die Banken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...