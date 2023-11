BERLIN und NEW YORK, Nov. 13, 2023, die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und Thing Commerce, hat heute eine neue Partnerschaft mit Vertex Inc. bekanntgegeben, einem weltweit führenden Anbieter von Technologielösungen für indirekte Steuern. Die Partnerschaft sieht vor, dass die Dienstleistungen von Vertex über die App Composition Platform von Spryker angeboten werden, wodurch der Prozess der Einhaltung lokaler Steuergesetze in mehr als 19.000 Ländern weltweit vereinfacht wird. Kunden können sich nun mit Vertex® O Series® verbinden und diese nutzen, um die Steueranforderungen für die Konfiguration von Drittverkäufern und die Umsatzsteuer zu optimieren.

"Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir Lösungen anbieten, die ihr Unternehmen stärken und ihre Handelsanforderungen vereinfachen", so Manishi Singh, SVP App Composition Platform & Technology Partnerships bei Spryker. "Durch die Partnerschaft mit Vertex können die Kunden von Spryker komplexe Steueranforderungen in großem Umfang bewältigen, unabhängig davon, ob sich das Unternehmen auf B2B, B2C, D2C, Marktplätze oder eine andere Form des anspruchsvollen Handels konzentriert. Die Lösungen von Vertex lassen sich über unsere App Composition Platform nahtlos in Spryker integrieren, was den Wert unserer Composable Platform erweitert und die Einhaltung der indirekten Steuern für unsere globalen Kunden vereinfacht."



Eine maßgeschneiderte Vertex-App für die Spryker App Composition Platform wurde entwickelt, um die folgenden Funktionen zu bieten:

Schnelle und einfache Integration von Vertex® O Series® On-Demand in Spryker Projekt und Konfiguration.

Genauere, automatische Steuerermittlung vor dem Checkout anhand der Lieferadresse des Kunden.

Detaillierte Steuerberichte im Vertex-Dashboard, die die Spryker-Bestellnummern als Rechnungsnummern für den Kunden anzeigen.

Flexibilität bei der Integration mit anderen Finanzsystemen (ERP, CRM usw.) und Hinzufügung weiterer Daten durch die Verwendung von Steuermetadaten.

Gemeinsame Kunden können die App von Vertex mit nur wenigen Klicks in ihre bestehenden digitalen Handelsabläufe einbinden, was den Integrationsprozess vereinfacht und die Wertschöpfungszeit verkürzt.



Diese Partnerschaft bietet den Kunden von Spryker Zugang zu skalierbaren Lösungen und Dienstleistungen, die Prozesse automatisieren, die Effizienz und Genauigkeit erhöhen und die Kundenerfahrung verbessern, während sie gleichzeitig Risiken reduzieren. Gemeinsam ermöglichen Vertex und Spryker den Kunden, die die Spryker-Plattform nutzen, ein schnelles Wachstum ihrer Marktplatzgeschäfte bei gleichzeitiger effektiver Verwaltung und Bewältigung von Herausforderungen im Bereich der Steuereinhaltung.

"In einer zunehmend vernetzten Welt stehen Unternehmen vor der komplexen Herausforderung, sich in der komplizierten Landschaft der indirekten Steuern grenzüberschreitend zurechtzufinden", kommentiert Bradd Wildstein, Vice President of Global Channel Sales bei Vertex. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Spryker robuste Lösungen für indirekte Steuern anbieten zu können, die es den Händlern ermöglichen, steuerbezogene Hürden zu überwinden und so das Wachstum und die Expansion auf dem globalen Markt zu fördern."

Als zuverlässiger Anbieter von Steuertechnologie mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung unterstützt Vertex viele der wertvollsten Marken der Welt, darunter einen großen Teil der Fortune-500-Unternehmen. Dieses Fachwissen können die Nutzer von Spryker nutzen, indem sie auf mehr als 800 Millionen Steuerregeln innerhalb ihrer bestehenden anspruchsvollen Lösungen für die Einhaltung von Steuervorschriften und den Handel zugreifen können.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, die Vorschriften einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können, für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuern und Lohnbuchhaltung. Mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa beschäftigt Vertex über 1.400 Fachleute und bedient Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.comoder folgen Sie Vertex auf Twitter und LinkedIn .

Copyright © 2023 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken, können sich in Zukunft jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar.

Über Spryker

Spryker ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen Headless-API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität bietet, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu kommen, während er gleichzeitig eine schnellere Time-to-Value auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als globaler Plattformführer für B2B- und B2C-Unternehmensmarktplätze, Thing Commerce und Unified Commerce hat Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit unterstützt und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, Hilti und Ricoh. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und New York, das von erstklassigen Investoren wie TCV, One Peak Partners, ProjectA, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Erfahren Sie mehr unter spryker.com und folgen Sie Spryker auf LinkedIn und X .

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1cba640-dde3-4a28-a34b-8c8fded12464