Zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt am Montagnachmittag leichte Gewinne verzeichnet.Der DAX gewann am Nachmittag 0,23 Prozent auf 15.267 Punkte. Charttechnisch sieht das Bild jedoch noch ganz gut aus. Der in der Vorwoche erreichte höchste Stand seit Mitte Oktober bei 15.364 Punkten bleibt in Reichweite. Der MDAX verbuchte am Montag ein Plus ...

