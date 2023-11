Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon bestätigt Neunmonatszahlen

- Umsatzerlöse in den fortgeführten Geschäftsbereichen steigen in den ersten neun Monaten auf EUR 122,0 Mio. (Vorjahr: EUR 118,6 Mio.)- EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche wächst in den ersten neun Monaten auf EUR 16,3 Mio. (Vorjahr: EUR 8,5 Mio.)- Assetdeal mit Clarios führt zu positivem Ergebnisbeitrag und reduziert Verschuldung- Verschuldung (Bank- und Anleiheverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) auf EUR 49,0 Mio. gesunken (Ende 2019: EUR 121,3 Mio.)- Positiver Jahresüberschuss nach neun Monaten in Höhe von EUR 4,4 Mio. führt zu einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,97- Anleiherückkaufprogramm gestartet- Entwicklungsarbeiten für Fahrzeughersteller ElectricBrands AG verlaufen planmäßig

paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute den Zwischenbericht zum 30. September 2023 veröffentlicht und darin die bereits im Oktober kommunizierten Neunmonatszahlen bestätigt. paragon konnte die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten ...

