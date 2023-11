Der S&P 500 ist in der Vorwoche weiter kräftig hochgelaufen und über die Marke von 4.400 Punkten angestiegen. Vorbörslich notiert der S&P 500 am heutigen Montag im Bereich von 4.415 Punkten, leicht über der Ichimoku-Wolke im Tageschart. Dabei ist der S&P 500 total überkauft. Am Freitag wurde eine Short-Position im Bereich von 4.380 Punkten unter dem Widerstand bei 4.400 Punkten eröffnet, die weiterhin im Rennen ist. Der Stopp befindet sich bei 4.430 ...

