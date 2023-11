Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche deutlich Federn lassen müssen. Den Bullen ist es nicht gelungen, sich über der 2.000-Dollar-Marke festzusetzen. Dennoch: Der Goldpreis hatte die Wochen vorher eine beeindruckende Performance geliefert und es überraschte, dass sich in Sachen Übernahmen kaum etwas getan hat. Das ändert sich jetzt: In Kanada kommt es zu einer Übernahme.Der aktuell in Nicaragua und Nevada tätige Goldproduzent Calibre Mining kauft das in Kanada tätige Entwicklungsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...