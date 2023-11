Wien (www.fondscheck.de) - La Française Real Estate Managers (REM) hat Guillaume Gentina (53) zum Head of European Assets ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion solle er als Schnittstelle zwischen der Pariser Zentrale und den Niederlassungen in Frankfurt am Main und London fungieren. Gentina stoße zur Abteilung Asset Management des Bereichs Gewerbeimmobilien von La Française, die von Loïc Jardin, Director Asset Management, geleitet werde. Darüber informiere die französische Immobilienverwaltungsgesellschaft per Pressemitteilung. ...

