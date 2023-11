In Frankreich steigt eine weitere Kommune von Wasserstoff- auf Batteriebusse um. Die Stadt Pau begründete ihre Entscheidung, ihr vierjähriges Experiment mit H2-Bussen zu beenden, mit häufigen Pannen und steigenden Kosten für den Wasserstoff. Die südfranzösische Stadt Pau hatte 2019 acht H2-Busse in Betrieb genommen. Vier weitere sind bestellt, doch es werden wohl die letzten mit Wasserstoff betriebenen Busse in Pau sein. Anschließend sollen nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...