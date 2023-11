Die Aktien von Jost Werke (WKN: JST400) brechen um -4,6% am Montag ein, aktuell steht sie bei 41,20 €. Trotz der alles in allem guten Quartalszahlen macht den Marktteilnehmern der Umsatzrückgang sorgen. Die Aktie befindet sich seit Ende Januar in einem langfristigen Abwärtstrend. Sind das jetzt schon Kaufkurse? Jost Werke vorgestellt Die Jost Werke, kurz Jost, ist ein international führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen sicherheitsrelevanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...