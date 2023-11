Am Freitag noch im Rally-Modus, zum Wochenauftakt an der Seitenlinie: Die US-Investoren üben sich am Montag in Zurückhaltung. In der laufenden Woche werden wichtige Inflationsdaten gemeldet, hinzu die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's. Der Dow Jones notiert 30 Minuten vor dem Beginn der Parkettbörse rund 2,0 Prozent im Minus. Technologie-Aktien - am Freitag noch stark gefragt - geben ebenfalls leicht nach. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...