Wienerberger-CEO Heimo Scheuch im börsenradio-Interview zur Baukonjunktur: "Wir sind mit neuen Realitäten konfrontiert und damit muss man arbeiten. Man muss sich den Zyklen stellen. Die Wienerberger schafft es, sich besser als der Markt zu entwickeln, auch in schwierigen Jahren. Die Baubranche ist weltweit im Rückgang und wir stellen uns dagegen. Wir haben uns im 3. Quartal sehr zufriedenstellend entwickelt, wir haben über 20 Prozent Marge, das ist erheblich. Das ist ein starkes Zeichen und das macht mich zuversichtlich. In CEE kommt es zu einer Stabilisierung auf tiefem Niveau, ich bin zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr in den einen oder anderen Märkten ein Verbesserung sehen werden."Zu Terreal: "Es sind aufwendige Verfahren, die ...

