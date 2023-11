Geht es nach dem KI-Experten Ben Goertzel, könnte die sogenannte KI-Singularität schon in drei bis acht Jahren erreicht sein. Dann könne sich die künstliche Intelligenz der menschlichen Kontrolle entziehen - mit unabsehbaren Folgen. Die sogenannte technische oder KI-Singularität beschreibt einen Zeitpunkt, an dem die künstliche die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Damit wäre KI in der Lage, sich selbst unumkehrbar und rasant weiterzuentwickeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...