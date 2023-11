Frequentis liefert ein Luftraumkommunikations-System (VCS) an die ägyptische National Air Navigation Services Company (NANSC). Das System wird unter anderem im Cairo Air Navigation Center (CANC), Cairo Tower, Backup-Tower und Anflugsystem sowie im Notfall-Zentrum in Katamaya, New Cairo, installiert. Orascom Services mit Hauptsitz in Kairo, Ägypten, wird als Systemintegrator fungieren. Bereits im Jahr 2006 hat Frequentis 19 Sprachkommunikations-Kontrollsysteme (VCCS) in ganz Ägypten implementiert "Einer der Hauptvorteile des neuen VCS ist sein zukunftsfähiges Design, das eine nahtlose Integration mit zukünftigen IP-Funkverbindungen ermöglicht", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer Frequentis Middle East.

Den vollständigen Artikel lesen ...