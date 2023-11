Gold: Nach erfolgreichem Test der 1800er-Marke...

Anzeige / Werbung Der Optionsmarkt gibt uns eine gute Orientierung für den Goldpreis Der Optionsmarkt hat uns eine gute Orientierung gegeben und die 1800-Dollar-Marke als wichtigen Support und Long-Chance indiziert. Nachdem Gold diese Marke verteidigen konnte und zwischenzeitlich über die 2000-Dollar-Marke angestiegen ist, kehrte zuletzt wieder etwas Beruhigung ein. Der Goldpreis ist zum gefühlt hundertsten Mal nicht nachhaltig über die 2000er-Marke ausgebrochen und liegt aktuell in der neutralen Zone, die sich von 1800 bis 2000 Dollar erstreckt. Während wir auf der Unterseite bei 1800 und 1900 Dollar wichtige Supports haben, versperren auf der Oberseite nach wie vor umfassende Wetten auf die 2000er-, wie auch die 2100er-Marke den Weg zu einem neuen Allzeithoch. Bald unterstützt die Saisonalität Belastend ist immer wieder eine vorübergehende Dollarstärke, die Rohstoffe in der Breite eher deckelt. Doch es ist Hoffnung in Sicht. Schließlich unterstützt die Saisonalität die Bullen ab Mitte Dezember. Dann startet die saisonal mit Abstand beste Phase, die üblicherweise bis ins Frühjahr des Folgejahres hinein reicht. Mit dem roten "Strich" habe ich das 1800-Dollar OI markiert... Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Enthaltene Werte: XD0002747026

