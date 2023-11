Vaduz (ots) -Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 7. November 2023 den Bericht der Arbeitsgruppe zur "Erarbeitung eines Sport- und Bewegungskonzepts" zur Kenntnis genommen. Die Arbeitsgruppe unterbreitet der Regierung einen Katalog von möglichen Massnahmen und empfiehlt, dass acht Massnahmen prioritär geprüft, weiterbearbeitet und Umgesetzt werden.Dies sind die Einsetzung von Sport- und Bewegungskoordinatoren, die Stärkung des Bereichs Prävention beim Amt für Gesundheit, die Stärkung des freiwilligen Schulsports, die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt, die Inklusion des Parasports, die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Vereinssport und die Weiterentwicklung des Leistungssports.Weiter hat die Regierung an derselben Sitzung vom 7. November 2023 den Bericht der Arbeitsgruppe zur "Optimierung und Erweiterung der Sportinfrastruktur" zur Kenntnis genommen. Die Arbeitsgruppe empfiehlt der Regierung sechs konkrete Massnahmen zu prüfen und in geeigneter Form umzusetzen.Dies sind die Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Betrieb und Umsetzung von Sportstätten, ein Sportanlagenkonzept und damit zusammenhängend die Definition von Sportstätten die primär durch den Spitzen- und Leistungssport genutzt werden sowie die Zuständigkeiten für neu zu errichtende Sportstätten, die Schaffung eines Sportcampus und schliesslich Abklärungen bezüglich konkreter Bauprojekte.Für beide Berichte wurden entsprechende Massnahmenpläne von der Regierung beschlossen. Sportministerin Dominique Hasler und Hans Lichtsteiner, Prozessbegleiter und Mitglied des Sportrats, informierten die Medien am Montag, 13. November über den Inhalt der durch die Regierung zur Kenntnis genommenen Berichte und das weitere Vorgehen.Die Unterlagen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.regierung.li/sportkonzeptePressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportThomas LagederT +423 236 64 45thomas.lageder@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913332