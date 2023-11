EQS-Ad-hoc: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Prognose

Vaduz, 13. November 2023 - Die EasyMotionSkin Tec AG ("EasyMotionSkin", ISIN: LI114715831, m:access) veröffentlicht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Nach dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres und der Akquisition der milongroup (vgl. Corporate News vom 25.9.2023) erwartet der Verwaltungsrat nunmehr einen Konzernumsatz im laufenden Jahr in einer Spanne von CHF 27 - 32 Mio. Im Jahr 2022 hatte EasyMotionSkin einen Umsatz von CHF 9,8 Mio. erwirtschaftet. Im aktuellen Geschäftsjahr hat EasyMotionSkin eine Schärfung der Unternehmensstrukturen vorgenommen und die Basis für zusätzliche Produktinnovationen sowie ein erweitertes Vertriebskonzept geschaffen. Für das laufende Jahr wird ein negatives EBITDA des Konzerns im niedrigen einstelligen Millionen CHF-Bereich erwartet, worin auch die Einmalaufwendungen für die Übernahme der milongroup bereits enthalten sind. Für das Jahr 2024 geht EasyMotionSkin von einem Umsatzwachstum mindestens im unteren zweistelligen Prozentbereich und einer ganz signifikanten Ergebnisverbesserung aus. Hierzu werden neben der klar definierten Wachstumsstrategie auch die Synergiepotenziale zwischen den bisherigen Gesellschaften der EasyMotionSkin Tec AG und der milongroup beitragen, die zeitnah gehoben werden sollen. Die Sachkapitalerhöhung, in deren Rahmen die milongroup in die EasyMotionSkin Tec AG eingebracht wurde, ist nunmehr ins Handelsregister eingetragen worden.





