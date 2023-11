Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 13. November 2023 /PRNewswire/-- Kürzlich sicherte sich Phabuilder Biotechnology Co., Ltd. in Zusammenarbeit mit Hengxin Life Science & Technology Co., Ltd. einen Auftrag in Millionenhöhe, einen der bisher größten in der PHA-Branche, der zum Ziel hat, die vielfältigen Anwendungen von PHA zu präsentieren und alltägliche Produkte zu verändern. Diese Allianz zeichnet sich durch die Einführung von drei bemerkenswerten PHA-basierten Produktkategorien aus: Strohhalme, Beschichtungen und Spritzgussartikel auf dem Verbrauchermarkt.Mit dem Fachwissen von Phabuilder im Bereich der synthetischen Biologie und der Position von Hengxin Life als weltweit führendes Unternehmen im Bereich biologisch abbaubarer Produkte zielt die Zusammenarbeit darauf ab, das Potenzial von PHA (Polyhydroxyalkanoate) zu maximieren. Der Vorsitzende der Abteilung Yan von Hengxin Life betonte, dass die Partnerschaft die "Grundlage für die Zukunft von marinedegradierbarem Geschirr" ist. Die von Hengxin Life auf der renommierten Canton Fair präsentierten Produkte bekräftigten das Engagement des Unternehmens, Produkte zu produzieren, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen, Nachhaltigkeit fördern und die Verschmutzung der Meere durch Plastik reduzieren.Entstanden aus der Arbeit des Forschungs- und Entwicklungsteams an Chinas erstklassigem Institut, der Tsinghua-Universität, hat Phabuilder ein Team von Experten aufgebaut, das sich der bioingenieurwissenschaftlichen Entwicklung von PHA für die Herstellung von Tischwaren widmet. Diese sollen hohe Temperaturen widerstehen, robuste Barriereigenschaften aufweisen und Anpassungen in Farbe, Transparenz und Form ermöglichen. Laut Frau Sherry Xu, Vorsitzende von Phabuilder, können die kürzlich auf den Markt gebrachten PHA-Strohhalme Temperaturen von über 90 °C standhalten und erfüllen damit in einzigartiger Weise die Nachfrage des Marktes für nachhaltige Heißgetränkelösungen. In einer Welt, die sich immer mehr in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit bewegt, erweist sich PHA mit seiner biobasierten Beschaffenheit als eine sinnvolle und praktikable grüne Wahl.Vorsitzende Xu sagte: "Da sich die Gesellschaft stärker auf Umweltbelange einstellt, gibt es einen klaren Trend zu verantwortungsvollen und nachhaltigen Alternativen. Unsere PHA-basierten-Angebote, die mit einem kohlenstoffarmen, chemikalienfreien Ansatz entwickelt wurden, entsprechen dieser Nachfrage. Sie verbinden die Auswahl der Verbraucher nahtlos mit Umweltverantwortung". Um die ökologische Unbedenklichkeit und Zuverlässigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat Phabuilder Zertifizierungen von renommierten Organisationen wie dem TÜV AUSTRIA, BPI und der europäischen DIN eingeholt, die die biologische Abbaubarkeit und Biokompostierbarkeit der Produkte bestätigen.Phabuilder Biotechnology Co. Ltd. leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung von PHA und bietet eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen. Das Unternehmen betonte seine Mission "From Microbes to a Green Future" und gab auf dem 3. PHA World Congress seine neue Markeninitiative bekannt. Diese Initiative verkörpert eine Vision der Diversifizierung von PHA-Anwendungen, die in drei Kernaspekten zusammengefasst ist: PHAmily (Erforschung von PHA-Polymeren), PHAbrary (diverse Forschung) und PHAdustry (industrielle Produktion). Die einzelnen Komponenten wirken zusammen, so dass über 150 PHA-Monomere erforscht und genutzt werden können, mit dem Ziel, eine Vielzahl von Anwendungen zu erschließen, die vom täglichen Bedarf bis hin zu medizinischen Gesundheits- und High-End-Produkten reichen. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern will PHAmily ein innovatives Ökosystem schaffen, das die Erforschung, Entwicklung und kommerzielle Anwendung von PHA-Biopolymeren im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen beschleunigt.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Synergie zwischen Phabuilder und Hengxin Life einen bedeutenden Schritt hin zur Entwicklung nachhaltiger Verbraucherprodukte verkörpert und Innovation mit einem Engagement für Ökologie kombiniert. Weitere Einblicke in diese Zusammenarbeit und ihre weitreichenden Auswirkungen finden Sie auf der Phabuilder LinkedIn-Seite @Phabuilder oder auf der Website www.phabuilder.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2274736/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/phabuilder-plant-die-einfuhrung-von-marinedegradierbaren-strohhalmen-und-besteck-301986262.htmlPressekontakt:Claire Chen,chenhuanyu@phabuilder.comOriginal-Content von: Beijing Phabuilder Biotechnology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172532/5648116