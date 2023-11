Der Platinmarkt startet in die neue Woche mit einem leichten Plus: Aktuell notiert der Preis für Platin bei rund 848 US-Dollar. Im Vergleich zum Wochenschluss der vergangenen Woche, der bei 845 US-Dollar lag, ist dies ein Anstieg um 0,32%. Betrachtet man jedoch die Entwicklung der letzten fünf Handelstage, zeigt sich ein anderes Bild: Der Platinpreis verzeichnet einen Rückgang von 9,4%.Trendanalyse und wichtige MarkenAnzeige:Der jüngste Preisrutsch von Platin (TVC:PLATINUM) hat zu einem neuen Jahrestief geführt, was den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...