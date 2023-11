München (ots/PRNewswire) -JIMMY, ein innovativer Hersteller von Haushaltsreinigungsgeräten, hebt Ihre Reinigungsroutine auf ein neues Niveau mit dem neuen HW9 (https://jimmy.eu/collections/wet-dry-vacuums/products/hw9-cordless-wet-dry-vacuum-cleaner), einem leistungsstarken kabellosen Nass-/Trockensauger, der mühelos jede Bodenverschmutzung in Ihrem Haus beseitigt.Der JIMMY HW9 ist eine ideale Kombination aus Staubsauger, Mopp und Schrubbtrockner und ermöglicht die gründliche Reinigung des gesamten Bodens mit nur einem Gerät. Mit der HW9 können Sie sich auf ein wirklich müheloses Reinigungserlebnis einlassen.- Leistungsstarker wasserdichter Motor: Er wurde mit einem wasserdichten Motor aus einer Magnesiumlegierung aufgerüstet, der nach IPX8 eingestuft und noch langlebiger ist. Der Motor hat einen um 30 % höheren Wirkungsgrad und ein um 35 % geringeres Gewicht, was die Handhabung von nassen und trockenen Abfällen erleichtert und den Transport erleichtert.- 180° Lie-Flat Design: Er lässt sich flexibel schwenken und liegt völlig flach, wie es die meisten Nass-/Trockensauger nicht können. Mit dem flexiblen Drehmechanismus erreicht und reinigt der HW9 mühelos enge Bereiche unter Möbeln. Außerdem verfügt er über einen speziell entwickelten Bürstenkopf, der eine streifenfreie Reinigung entlang von Kanten und in schwer zugänglichen Ecken ermöglicht.- Präzises, sichtbares Waschsystem: Der manuelle Wasserzerstäuber ermöglicht eine präzise Steuerung der Wassermenge für eine effizientere Nutzung des Wassers. Auf stark verschmutzten Böden können Sie mehr Wasser versprühen, auf leicht verschmutzten Böden weniger. Außerdem kann der HW9 den Boden nach dem Reinigen schnell trocknen und hinterlässt keine Feuchtigkeit.- Smart LED-Bildschirm: Der LED-Bildschirm zeigt Informationen in Echtzeit an, wie z. B. die verbleibende Laufzeit, den Energiemodus und Fehlerwarnungen. Er erinnert Sie daran, den Frischwassertank aufzufüllen, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist, und den Schmutzwassertank zu reinigen, wenn er voll mit Abwasser ist.- Touch-Selbstreinigungssystem: Auf Knopfdruck reinigt die HW9 automatisch ihre Bürstenwalze und den Luftweg mit frischem Wasser. Das Selbstreinigungssystem sorgt dafür, dass die Maschine sauber und geruchsneutral bleibt, so dass Sie die Bürstenwalze nicht mehr reinigen müssen.Das HW9 ist auf der JIMMY-Website, bei Geekbuying und Geekmaxi erhältlich. Ein zeitlich begrenztes Angebot wird für die Neueinführung ab dem 14. November verfügbar sein. Holen Sie sich eine HW9 und genießen Sie ein angenehmes Reinigungserlebnis.Informationen zu JIMMYJIMMY ist ein auf hochwertige Reinigungsgeräte spezialisierter Hersteller mit über 29 Jahren Erfahrung und mehr als 1800 Patenten. JIMMY hat eine Reihe von Reinigungsgeräten entwickelt, wie zum Beispiel Nass-/Trockensauger, Stabstaubsauger und Staubmilbenstaubsauger. Der kabellose Staubsauger H10 Flex wurde erst im Juli auf den Markt gebracht.Weitere Informationen finden Sie unter www.Jimmy.eu (https://www.jimmy.eu/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2274632/JIMMY_HW9.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jimmy-stellt-den-hw9-vor-der-die-bodenreinigung-auf-ein-neues-niveau-hebt-301986274.htmlPressekontakt:Yang Zhang,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: JIMMY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172533/5648121