Neue Wetterprognosen treiben NATGAS in die Höhe Der Beginn der neuen Woche verlief an den globalen Märkten eher ruhig. Weder bei den Aktienindizes noch am Devisenmarkt sind größere Bewegungen zu beobachten. Es gibt jedoch einen Rohstoff, der heute hervorsticht, und das ist Erdgas. Die US-Erdgaspreise (NATGAS) sind heute um über 4 % gestiegen. Der Aufwärtstrend bei NATGAS wird heute durch neue Wetterprognosen für die Vereinigten Staaten bestimmt. Eine neue 8-14-Tage-Prognose deutet auf unterdurchschnittliche ...

