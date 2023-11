Peking (ots/PRNewswire) -Am Mittwoch Nachmittag fand in Shanghai die Auftragsunterzeichnungszeremonie des Verbunds von Großeinkäufern aus dem Einzelhandel der Shanghai Trading Group als Begleitveranstaltung der aktuell laufenden 6. China International Import Expo (CIIE) statt.Unter der Führung des chinesischen Einzelhandelsriesen Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. unterzeichneten die Bright Food Group, die Greenland Global Commodity Trading Hub Group, die Metro AG, die Shanghai Laiyifen Co, Ltd und weitere Verbundmitglieder Verträge mit Ausstellervertretern aus aller Welt. Zu den Beschaffungskategorien gehörten Lebensmittel, Konsumgüter, medizinische Geräte und weitere mit dem Lebensunterhalt von Menschen in Zusammenhang stehende Bereiche.In diesem Jahr sind dem Verbund mit IKEA China, Shanghai Yuanmai Trading Co., Ltd., Yuyuan Inc. und Alldays vier neue Mitglieder beigetreten. Hierdurch ist die Zahl der Mitglieder von 21 im Jahr 2018 auf derzeit 37 gestiegen.Unvollständigen Statistiken zufolge haben die Mitglieder des Einzelhandelsverbunds seit der Eröffnung der diesjährigen CIIE vorläufige Beschaffungsvereinbarungen für 55 Projekte im Gesamtwert von rund 3,5 Milliarden Yuan erzielt. Darunter befinden sich 24 Projekte, die im Rahmen der Zeremonie unterzeichnet wurden, so Pu Shaohua, Präsident der Bailian Group.Die Bailian Group wird den Austausch und die Zusammenarbeit in der Branche verstärken, einen präzisen Abgleich von Angebot und Nachfrage fördern sowie die Investitionsanreize und die Vermittlungstätigkeit der CIIE unterstützen, so Ye Yongming, Vorstandsvorsitzender der Bailian Group. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen mit weiteren hochwertigen Importmarken zusammenarbeiten wird, um das Verbrauchspotenzial des Marktes auszuschöpfen.Es wird berichtet, dass das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren auf der CIIE insgesamt 593 Millionen US-Dollar eingeworben und dabei eine Zusammenarbeit mit zahlreichen ausländischen Marken aufgebaut und gefestigt hat. Im Rahmen der diesjährigen CIIE wird das Unternehmen 26 Kooperationsprojekte im Gesamtwert von rund 170 Millionen US-Dollar unterzeichnen.Bei der diesjährigen CIIE hatte das Unternehmen mit seinem Best-Links-Stand zudem einen glänzenden Auftritt im Ausstellungsbereich für Konsumgüter. Dort stellte es seine Forschung und seine Geschäftspraktiken im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz vor.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/337067.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2274718/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-bailian-group-ermoglicht-auf-der-ciie-groWeinkaufern-aus-dem-einzelhandel-das-ergreifen-von-entwicklungschancen-301986302.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5648125