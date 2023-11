Platzierungsergebnis - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH sammelt mit ihrer neuen 9,50%-Anleihe (ISIN: DE000A351XF8) ein Volumen von 7,6 Mio. Euro während der öffentlichen Zeichnungs- und Umtauschphase am Kapitalmarkt ein. Dies entspricht in etwa der Hälfte des maximalen Anleihevolumens von 15 Mio. Euro. Von dem platzierten Volumen stammen 6,785 Mio. Euro und somit der mit Abstand größte Teil aus dem Umtauschangebot an Anleger der ...

