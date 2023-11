EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende

TAG Immobilien AG: Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis und zur Finanzierung renditestarker Investitionen in Polen geplant



13.11.2023 / 18:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis und zur Finanzierung renditestarker Investitionen in Polen geplant Hamburg, 13. November 2023 Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG planen, der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, keine Dividendenzahlung vorzuschlagen. Die dadurch im Unternehmen verbleibende Liquidität soll zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis sowie zur Finanzierung neuer renditestarker Projekte in Polen, sowohl im Verkaufs- als auch im Vermietungsgeschäft, genutzt werden. Die Aussetzung der Dividende sichert nach Ansicht der Gesellschaft zudem eine größere Unabhängigkeit von den derzeit volatilen und nach wie vor herausfordernden Kapital- und Transaktionsmärkten. Weitere Informationen können der regulären Berichterstattung der Gesellschaft über das dritte Quartal 2023 entnommen werden.



Kontakt:

TAG Immobilien AG

Head of Investor&Public Relations Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 - 305

Fax +49 (0) 40 380 32 388

ir@tag-ag.com





Ende der Insiderinformation



13.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com