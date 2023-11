Guizhou, China (ots) -Mit Wellness-Resorts und Xingyi von tiefverwurzelter Kultur ist die Präfektur Qianxinan in Guizhou das ganze Jahr über Chinas Wellness-Hauptstadt. Dieser landschaftlich reizvolle und humanistische Ort hat eine einzigartige Naturlandschaft und eine reiche Kochkultur zu bieten. Die Präfektur Qianxinan in Guizhou zeichnet sich durch wunderschöne Berge und Flüsse, ein angenehmes Klima sowie ein tiefes kulturelles Erbe aus und liegt in der weltweit anerkannten goldenen ökologischen Klimazone.Die kurze Videoserie "Be My Guest · Modern Guizhou", die ursprünglich von Guizhou Satellite TV produziert wurde, lädt ausländische Freunde in Form von Reality-Shows nach Guizhou ein, um ihr echtes Leben vor Ort zu demonstrieren. In dieser Episode hat Gulandom Mahmudova, ein tadschikisches Mädchen, das an der Peking-Universität studiert, eine Einladung von einem einheimischen jungen Mann aus der Präfektur Qianxinan, Fang Jingxuan, erhalten, ihre Wellness- Sommerreise hier zu beginnen. Während dieser Reise besuchten sie die chinesische Version von "Alnwick Castle of Harry Potter", fuhren mit einem Flussboot auf dem Wanfeng-See, saßen auf dem Gipfel des Himmlischen Kaisers und bestaunten in Ehrfurcht die unzähligen silbernen Wasserfälle im Tal des Flusses Maling. Auf diesem schönen Land sind sie in den gelbgrünen Reisfeldern umhergewandert und auf den ruhigen Pfaden geritten, als hätte sich das Leben verlangsamt."Als ich nach Xingyi kam, hatte ich das Gefühl, in meine Heimatstadt zurückgekehrt zu sein." Gulandom Mahmudova war tief berührt von der schönen Landschaft, der Küche sowie den freundlichen und einfachen Menschen von Xingyi. Sie hofft, in der Zukunft andere Orte in Guizhou zu entdecken, um mehr lokale Bräuche zu erleben.Pressekontakt:Yu XiaoyingTel: 0086851-85377412E-Mail: guizhou1gc @ 163.comOriginal-Content von: Guizhou Satellite TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093482/100913336