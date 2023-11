Statt wie in den letzten Jahren immer neue Rekorde bei den Umsätzen zu feiern, feiern die Staatsmedien in China die Rekordanzahl an Paketen, die am "Singles Day" verschickt wurden. Faktisch ist China derzeit in einer Art Depression! Im Jahr 2009 führte Alibaba den "Singles Day" oder besser gesagt das "Double-11-Festival" ein, um seinen E-Commerce anzukurbeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...