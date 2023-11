© Foto: Unsplash



Bei chinesischen Festland-Aktien sind die Goldexperten deutlich optimistischer als bei den in Hongkong gehandelten H-Aktien. Weitere Investmentchancen könnten sich in einem anderen Land bieten.2023 war nicht das beste Jahr für chinesische Aktien. Sogenannte H-Aktien - also chinesische Aktien, die an der Börse Hongkong gelistet sind - stehen auf Drei-Monatssicht knapp zehn Prozent im Minus, zeigt der Hang Seng China Enterprises Index. Und auch in Zukunft sind die Aussichten trüb, sagen Analysten von Goldman Sachs. Sie haben ihre Empfehlung für H-Aktien gesenkt, berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg. Etwas optimistischer sind sie hingegen bei Aktien, die auf den Festlandbörsen Shanghai …