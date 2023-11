(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.11.2023 - Biotech-Aktien bewegen sich am Montag auf breiter Front nach unten. Unter anderem verlieren Biontech deutlich. An der Wall Street rutscht der Sektor ab. Der DAX verbessert sich um 0,6 Prozent auf 15.320 Punkte, Siemens Energy, Fresenius und Rheinmetall legen kräftig zu. Auf der Verliererseite stehen Zalando, E.On und Adidas. Der MDAX gewinnt 0,3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...