Schnelle, tiefergehende und kostengünstige Dateninsights: Exasol Espresso bietet das Komplettpaket mit KI-gesteuerten Self-Service-Analysen und Datenintegration

Exasol Espresso, die weltweit schnellste und vielseitigste Abfrage-Engine, verfügt ab sofort über eine Integration des Self-Service-Analytics-Anbieters Veezoo. Diese ermöglicht es Kunden, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen so können Nutzer deutlich einfacher und schneller Datenbankabfragen durchführen und erhalten in Echtzeit zuverlässige Antworten aus Milliarden von Datenzeilen. Die KI-Funktion von Veezoo bietet zudem intelligente Vorschläge für Folgefragen, um die Datenexploration zu leiten und die Datenanalyse in eine attraktive und interaktive Erfahrung zu verwandeln.

Angetrieben von Exasols spaltenorienterter In-Memory Datenbank, der Massively Parallel Processing (MPP)-Architektur und den Auto-Tuning-Funktionen dient Espresso als Business Intelligence (BI)-Beschleuniger, der sich unkompliziert in bestehende Daten-Stacks einfügt und selbst die komplexesten Abfragen in höchster Geschwindigkeit verarbeitet bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten. Exasol Espresso kann dabei nahtlos als Consumption Layer zwischen dem Data Lake oder Warehouse und einem beliebigen BI-Frontend wie Tableau, MicroStrategy oder Power BI geschaltet werden, um BI in bessere Insights zu verwandeln und das schneller als jede andere Lösung auf dem Markt.

"Self-Service-Analysen benötigen eine Hochleistungsdatenbank, um Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern", so João Pedro Monteiro, Mitbegründer und CTO von Veezoo. "Langsame Antwortzeiten für Abfragen führen zu einer Verzögerung beim Erhalt wichtiger Erkenntnisse, auf die sich Geschäftsanwender für zeitnahe Entscheidungen verlassen. Die Integration von Exasol Espresso mit Veezoo ist ein wichtiger Meilenstein, um generativer KI den Weg in die Unternehmen zu ebnen und sie in die Lage zu versetzen, sich wirklich datengesteuert aufzustellen."

Kunden von Exasol Espresso können durch schnellere, kostengünstigere und tiefergehende Einblicke umgehend einen Mehrwert erzielen und so das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen. In der jährlich von BARC (Business Application Research Center) durchgeführten Studie "The Data Management Survey 24" erhielt Exasol die herausragende Bewertung von 10 von 10 Punkten. 95 der befragten Anwender vergaben für die Leistung von Exasol die Bewertungen "Ausgezeichnet" oder "Gut". Die für die BARC-Studie befragten Kunden gaben darüber hinaus an, dass Exasol "das beste Preis-Leistungs-Verhältnis" bietet und "deutlich weniger Administratoren für den Betrieb" und "weniger Experten für die Einrichtung der Anwendung" benötigt werden.

"Espresso adressiert und löst exakt das Problem, mit dem größere Unternehmen derzeit zu kämpfen haben die Skalierung von Datenkosten und den Umgang mit steigender Komplexität", so Jörg Tewes, CEO von Exasol. "Die meisten Unternehmen haben mit hohen Gesamtbetriebskosten zu kämpfen. Unabhängig davon, ob sie Möglichkeiten zur Nutzung von KI evaluieren oder Kosten senken und gleichzeitig die Leistung steigern wollen, stellen wir fest, dass sie eine Lösung benötigen, die sich nahtlos in bestehende Daten-Stacks einfügt und sofortigen Mehrwert bietet."

Espresso-Kunden wie Uno-X kennen die unmittelbaren und enormen geschäftskritischen Vorteile bereits aus eigener Erfahrung. "Da sie mit den Ressourcen des ERP-Systems konkurrieren mussten, hatte unser BI-Team bisher mit langwierigen Wartezeiten von 20 Minuten und mehr zu kämpfen", so Rene Francis Lares, Information Technology System Manager bei Uno-X. "Nach der Einführung von Exasol Espresso als Acceleration Layer konnten die Antwortzeiten auf weniger als 10 Sekunden gesenkt werden. Dies stellt für uns einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar, da mehr Geschäftsanwender auf Daten zugreifen und so schnellere, intelligentere datengestützte Entscheidungen treffen können. Exasol Espresso hat sich für uns als unglaublich wertvoll erwiesen."

Über die Abfrage in natürlicher Sprache hinaus verfügt Espresso über einen nativen Konnektor zu Data Virtuality Pipes, mit dem Nutzer Daten aus all ihren bestehenden Datenquellen extrahieren, transformieren und in Exasol laden können. Mit REST-API-Konnektoren zu mehr als 200 Plattformen und Webservices sowie vorgefertigten Datenschemata können Anwender Datenreplikationsjobs für häufig auftretende Aktualisierungen ohne eine Zeile Code erstellen und automatisieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Datenabfrage, die häufig Quelle von Fehlern und ineffizienten Prozessen ist.

Ein Kunde, der bereits heute von dieser Integration profitiert, ist WashTec, Weltmarkt- und Innovationsführer im Bereich der Autowaschtechnik. "Wir wissen, dass die Zukunft des Geschäfts in der intelligenten Nutzung von Daten liegt. WashTec geht konsequent den Weg der Datennutzung, um mehr Intelligenz in den Autowaschprozess zu bringen und einen effizienten und nachhaltigen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten", sagt Diana Grand, Data Analyst bei WashTec. "Durch den Einsatz von Exasol Espresso zusammen mit Data Virtuality zur Datenintegration kann WashTec die Analyse von Echtzeit-Sensordaten entscheidend beschleunigen. So gelingt es uns, die Effizienz bei der Nutzung wertvoller Wasserressourcen zu steigern und die Customer Experience entscheidend zu verbessern."

Erfahren Sie hier mehr über Exasol Espresso.

Über die Data Management Survey

Die Data Management Survey 24 basiert auf den Ergebnissen der großen BARC-Umfrage, die unter Endnutzern des Datenmanagements von Januar bis Mai 2023 durchgeführt wurde. Insgesamt haben 960 Personen an der Umfrage teilgenommen, von denen 700 eine Reihe von detaillierten Fragen zur Nutzung eines bestimmten Produkts beantwortet haben. Insgesamt wurden 21 Produkte (oder Produktgruppen) im Detail analysiert. Die Data Management Survey 24 untersucht das Nutzerfeedback zur Auswahl und Nutzung von Datenmanagementprodukten anhand von 32 Kriterien (KPIs), darunter Preis-Leistungs-Verhältnis, Empfehlung, Funktionalität und Produktzufriedenheit. Weitere Informationen finden Sie unter https://barc.com/de/reviews/, https://barc.com/de/reviews/data-tools/ und www.bi-survey.com.

Über Veezoo

Veezoo ist die Nr. 1 unter den ChatGPT-ähnlichen Self-Service-Analytics-Lösungen, die es jedem ermöglicht, vertrauenswürdige Erkenntnisse aus den eigenen Daten zu gewinnen, indem er einfach in seiner eigenen Sprache danach fragt. Veezoo wurde 2016 in Zürich als Spin-off der ETH Zürich gegründet und arbeitet mit einigen der weltweit größten Unternehmen wie AXA, Bâloise und Valora zusammen, um deren Strategie zur Datendemokratisierung voranzutreiben und eine datengetriebene Kultur zu fördern. Durch die Kombination von generativer KI mit einem semantischen Layer befähigt Veezoo nicht-technische Benutzer, Fragen zu Daten zu stellen und Erkenntnisse zu gewinnen, denen sie vertrauen können. Veezoo hat kürzlich den BARC Start-up Award 2022 im Bereich Analytics Data Management gewonnen. BARC ist Europas führendes Analystenhaus für Technologie und die erfolgreiche Nutzung von Daten und Analytics.

Über Exasol

Exasol ist ein Anbieter hochleistungsfähiger Analyticsdatenbanken. Die Exasol-Anwendung bietet unvergleichlich hohe Produktivität, Kosteneinsparungen und Flexibilität und definiert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, neu zu ihren eigenen Bedingungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Mit Exasol Espresso, der weltweit schnellsten und vielseitigsten Abfrage-Engine, die unkompliziert in bestehende Datenstacks integriert werden kann, unterstützt Exasol Unternehmen bei der Umwandlung von Business Intelligence (BI) in bessere Erkenntnisse. Mit seiner speziell entwickelten spaltenbasierten Datenbank, der Massively Parallel Processing-Architektur und den Auto-Tuning-Fähigkeiten dient Espresso als einfach zu implementierender BI-Beschleuniger, der mit jedem Daten-Tool zusammenarbeitet, um komplexe Abfragen zu beschleunigen und Erkenntnisse in rasanter Geschwindigkeit zu liefern. Mit Exasol Espresso können Unternehmen große Datenmengen in schnellere, tiefergehende und kostengünstigere Erkenntnisse umwandeln.

Exasol bietet zudem durch reduzierte Lizenz-, Implementierungs-, Wartungs- und Schulungskosten ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem ROI von über 300 %. Mit Exasol haben Unternehmen die Flexibilität, Daten in der Cloud, als SaaS, vor Ort oder hybrid zu verwalten, ohne dass es zu Unterbrechungen durch Rip-and-Replace kommt.

Schließen Sie sich den größten Marken der Welt an wie T-Mobile, Revolut und Allianz und lassen Sie die Konkurrenz mit Exasol hinter sich. Beschleunigen Sie Ihre Einblicke auf Echtzeit-Geschwindigkeit, ohne dabei Kompromisse einzugehen.

Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com und www.exasol.com/espresso/. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn und X (ehemals Twitter).

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231113590168/de/

Contacts:

PR Kontakt:

Angela Surrusco

angela.surrusco@exasol.com