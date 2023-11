DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für September aufwärts revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im September nicht so stark gesunken wie zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,6 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 0,8 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 4,1 Prozent niedriger.

Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Hessen starten erst am Mittwoch

CDU und SPD in Hessen beginnen nun doch erst am Mittwoch mit ihren Koalitionsverhandlungen. Eine CDU-Sprecherin sagte am Montag in Wiesbaden auf Anfrage, aus organisatorischen Gründen werde die Spitzenrunde beider Parteien erst einen Tag später als ursprünglich von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) angekündigt die Arbeit aufnehmen. Am Dienstag sollten aber auf Arbeitsebene erste Gespräche stattfinden.

Netzagentur optimistisch für Winter - Gasleitungen auch für Wasserstoff nutzen

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht Deutschland bei der Gasversorgung "wesentlich besser" auf den Winter vorbereitet als im vergangenen Jahr. Auch im Strombereich seien ausreichende Kapazitäten vorhanden. Auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin sagte Müller, dass Deutschland zumindest bei der Versorgungssicherheit, zunehmend beim Ausbau der Infrastruktur und beginnend im Bereich der Digitalisierung unserer Infrastruktur zumindest Fortschritte mache. Beim geplanten Wasserstoffkernnetz werde man rund 60 Prozent der aktuellen Gasleitungen umwidmen.

EU-Ratspräsident Michel fordert im Nahen Osten Einhaltung des Völkerrechts

EU-Ratspräsident Charles Michel hat Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen den Angriff der militanten Palästinenserorganisation Hamas betont, gleichzeitig aber die Einhaltung der humanitären Völkerrechts gefordert. Jedes zivile Leben zähle.

Proeuropäischer Politiker wird Parlamentspräsident in Warschau

Bei der ersten Sitzung des neuen Parlaments in Polen haben die Abgeordneten den proeuropäischen Politiker Szymon Holownia zu ihrem Präsidenten gewählt. Der Christdemokrat setzte sich am Montag bereits im ersten Wahldurchgang gegen die Kandidatin der bisher regierenden rechtsnationalistischen PiS, Elzbieta Witek, durch. Die Abstimmung ging mit 265 zu 193 Stimmen für Holownia aus.

