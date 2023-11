The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.11.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2023



ISIN Name

CA24378W1032 DEEP-SOUTH RES.INC. O.N.

CA5005837037 KOOTENAY SILVER INC. NEW

CA83569N1087 SONORAN DESERT COPPER

LU2333210958 SUSE S.A.

NL0012768675 IGEA PHARMA N.V.

US09523Q3092 BLUE APRON HL CL.A -,0001

US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS

