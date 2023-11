NEW YORK (dpa-AFX) - Mangels Impulsen hat sich der Euro am Montag wenig von der Stelle bewegt. Im New Yorker Handel zog die Gemeinschaftswährung indes etwas an und kostete zuletzt 1,0705 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0670 (Freitag: 1,0683) Dollar festgesetzt und der Dollar hatte damit 0,9372 (0,9360) Euro gekostet.

Weder im Euroraum noch in den Vereinigten Staaten standen zu Wochenbeginn wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Das ändert sich am Dienstag mit den ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland sowie den viel beachteten US-Verbraucherpreisen. Letztere sind für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung.

Wie auch die EZB hat die Fed ihre Leitzinsen zuletzt nicht mehr weiter angehoben. An den Märkten werden von beiden Notenbanken derzeit keine zusätzlichen Straffungen erwartet. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte zu Wochenbeginn aber die Haltung des geldpolitischen Rats bekräftigt, wonach die Inflation im Währungsraum trotz der jüngsten Rückgänge zu hoch sei. "Wir werden daher dafür sorgen, dass unsere Leitzinsen so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau festgesetzt werden."/gl/he