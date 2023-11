Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) mit Sitz in Hamburg will der Hauptversammlung am 28. Mai 2024 auch für 2023 eine Dividendenaussetzung vorschlagen, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. In diesem Jahr gingen die Aktionäre ebenfalls leer aus. Zuletzt wurde im Jahr 2022 (für das Geschäftsjahr 2021) eine Dividende in Höhe von 0,93 Euro bezahlt. Der FFO I, der das ...

