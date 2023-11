EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

KATEK SE: EBITDA um 83 % auf knapp 33 Mio. Euro gesteigert - "Phase Zwei" der Strategie hat begonnen: Erreichte Größe für Ergebnissteigerungen nutzen



14.11.2023 / 08:00 CET/CEST

KATEK SE: EBITDA um 83 % auf knapp 33 Mio. Euro gesteigert - "Phase Zwei" der Strategie hat begonnen: Erreichte Größe für Ergebnissteigerungen nutzen Umsatzanstieg nach drei Quartalen +18,6 % im Vergleich zum Vorjahr

Rohmarge (in Prozent vom Umsatz) wieder auf über 30 % gestiegen

EBITDA nach Q3 bei 32,7 Mio. Euro (+83,0 %) und Operatives Ergebnis (EBITDA adjusted) bei 28,0 Mio. Euro

Solar - das größte Geschäft im Segment Systems & Products um 34 % auf über 90 Mio. Euro gewachsen

Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 bestätigt

"Phase Zwei" der KATEK Strategie eingeläutet: Erreichte Größe nun in nachhaltige Profitabilität umwandeln München, 14. November 2023 - Die KATEK SE wächst auch im dritten Quartal 2023 stark und verzeichnet mit 587,9 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen ein Umsatzwachstum von 18,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mit einer nun auf über 30 % verbesserten Rohmarge (in Prozent vom Umsatz) und einem erneut positiven Operating Cashflow liegt die KATEK damit voll im Zielkorridor. Die stärksten Wachstumsimpulse gehen vom Segment Systems & Products mit fast 21 % - hierin insbesondere Solar mit 34 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - aus. Der Bereich Electronics ist um rund 16 % gewachsen, unter anderem durch den jüngsten Zukauf in Alabama/USA. Das Ergebnis der systematischen Materialpreisverhandlungen nach dem Abebben der Materialkrise sowie konsequente Preisdurchsetzungen bei den Kunden zeigt sich plangemäß in der Rohmarge, die im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,3 Prozentpunkte auf 30,5 % gesteigert werden konnte. Das EBITDA (reported) konnte sogar um plus 83 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden, auf nunmehr 32,7 Mio. Euro. Hierzu trägt neben dem starken operativen Geschäft die Bilanzierung des Zukaufs der US-amerikanischen Nextek Inc. bei: Auf Basis der vorläufigen Kaufpreisallokation lag der Kaufpreis im Zuge der Akquisition 7,7 Mio. Euro unter den zu bilanzierenden Vermögenswerten, was zu einem positiven Ergebniseffekt in gleicher Höhe führte. Dies ist ein erneuter Beleg für die Wertsteigerungen, die KATEK im Zuge ihrer Akquisitionsstrategie bereits mehrfach erzielen konnte. Das operative Ergebnis (EBITDA adjusted) - in dem unter anderen dieser positive Effekt herausgerechnet wird - beläuft sich auf 28,0 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen. Das Working-Capital-Management-Programm zeigt ebenfalls seine Wirkung: Die Vorräte konnten um 13,1 % gegenüber dem Vorjahr - bereinigt um M&A-Effekte - reduziert werden. Das liefert einen wesentlichen Beitrag zum starken operativen Cashflow in Höhe von 26,8 Mio. Euro. Der Abbau der Lagerbestände verläuft somit plangemäß und wird systematisch fortgeführt. KATEK ist Top 5 in Europa und steuert mindestens die Dreiviertelmilliarde Umsatz an Das strategische Ziel von KATEK, einen signifikanten Player im europäischen Electronics-Markt zu schaffen, ist erfolgreich abgeschlossen. Mit ihrer erfolgreichen Wachstumsstrategie konnte sich KATEK Platz 2 in Deutschland sichern und sich in die Top-5 der Electronics-Unternehmen in Europa einreihen. Durch den Local-for-local-Ansatz kann die Gruppe Kunden auf drei Kontinenten bedienen - in Europa gleichermaßen wie in Asien und Nordamerika. KATEK deckt insgesamt die gesamte Wertschöpfung vom Prototyping über Co-Development bis zum Bau kompletter Endprodukte ab. Aus dieser starken Ausgangsposition beginnt nun die "Phase Zwei" der KATEK-Strategie: Die KATEK Gruppe überführt ihre erreichten Größenvorteile durch eine exzellente Marktreputation, Fixkostendegression und Einkaufsmacht nachhaltig in eine überdurchschnittliche Profitabilität. Mit voraussichtlich einer Dreiviertelmilliarde Umsatz in 2023 und einer deutlichen Entspannung der Materialkrise sind alle Voraussetzungen dafür vorhanden. Der Schwerpunkt des Management-Teams ist nun das Heben der Economies-of-Scale und die Umwandlung in Profitabilität und Cashflow. Fokus ist die Steigerung der operativen Effizienz in allen Bereichen. Dazu zählen eine verstärkte Automatisierung/Robotisierung, eine deutliche Erhöhung der Wertschöpfung in den überdurchschnittlich effizienten Standorten, die Nutzung von Künstlicher Intelligenz - wie bereits in der eigenentwickelten BI-Software PCM (Predictive Cost Management) sowie eine Steigerung des Umsatzanteils des Segmentes Systems & Products von heute knapp einem Viertel auf ein Drittel und mehr in den nächsten Jahren. Hierzu wird auch der ab 2024 geplante Produktions-Start der, den Marktstandard setzenden, Wallbox ghostONE in Leipzig und Malaysia beitragen, für die bereits Bestellungen und Rahmenverträge mit großen europäische OEMs im Bereich eCharging vorliegen. Unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, der hohen operativen Auslastung mit Blick auf die bestehenden Aufträge und der erfolgreichen Maßnahmenumsetzung auf Preis- und Kostenseite bestätigt das Management die im Rahmen des Konzernabschlusses 2022 gegebene Prognose in vollem Umfang. Die komplette Quartalsmitteilung zum 30.09.2023 ist auf der Internetseite der KATEK SE im Bereich Investor Relations veröffentlicht. Kontakt KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur "Elektronifizierung der Welt" leisten. KATEK versteht sich als End-to- End-Dienstleister für High- Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service-Leistungen. 3.700 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen - von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com . Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.



