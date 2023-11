Die Fresenius Medical Care-Aktie (WKN: 578580) ist an der Börse aktuell ein Trauerspiel. Seit dem Hoch im Juli hat die Aktie mehr als -32% an Wert verloren. Und das primär wegen der Furcht, die Medikamente zum Abnehmen könnten den Markt für Dialyse-Dienstleistungen & Co. langfristig stark verkleinern. Doch am Montag gab es eine interessante Reaktion der Aktie, die auch auf eine Trendwende hindeuten könnte. Fresenius Medical Care vorgestellt Die Fresenius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...