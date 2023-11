Zürich (ots) -61 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben bereits einmal einen Termin online gebucht. Dabei zeigt sich, dass Tischreservationen in einem Restaurant, Arzt- und Coiffeurtermine am stärksten nachgefragt werden. Erstaunlich: Termine bei Anbietern aus dem Gesundheitswesen stossen auf hohes Interesse. Dies sind die Hauptbefunde einer repräsentativen schweizweiten Onlinebefragung im Auftrag der grössten Schweizer Buchungsplattform local.ch.In zehn Tagen ist wieder Black Friday - der weltweit bekannte Shoppingevent mit Rabattaktionen, der jedes Jahr am letzten Freitag im November stattfindet. Die traditionelle Schnäppchenjagd findet jedoch schon länger nicht mehr nur physisch vor Ort in den Läden und Einkaufszentren statt, sondern hat sich Studien zufolge vermehrt in die digitale Welt verlagert. Dies trifft auch für viele andere Bereiche zu - zum Beispiel die Terminbuchung. So zeigt eine repräsentative schweizweite Onlinebefragung des Forschungsinstituts Innofact im Auftrag der grössten Schweizer Buchungsplattform local.ch, dass 61 Prozent der Befragten bereits einmal einen Termin online gebucht haben."Dieses starke Bedürfnis in der Bevölkerung sollte jedes KMU als grosse Chance zum Erfolg in der digitalen Welt erkennen und seine Termine online buchbar machen - andernfalls laufen KMU Gefahr, Kunden an die Konkurrenz mit entsprechenden digitalen Angeboten zu verlieren", sagt Stefano Santinelli, CEO localsearch.In einem Subsample der Studie wurde erhoben, an welchen Orten die Befragten bereits einmal einen Termin online gebucht haben - wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Dabei zeigt sich, dass die Reservation eines Tisches in einem Restaurant am meisten nachgefragt wird (30.9 Prozent). Dahinter folgen mit etwas Abstand ein Termin beim Arzt (25.7 Prozent) bzw. beim Coiffeur (23.6 Prozent), wie das Top 10 Ranking der Befragung zeigt (siehe Grafik im Anhang).Gesundheitswesen: starke Nachfrage nach Möglichkeiten zur OnlineterminbuchungWie sich in der Studie weiter zeigt, scheinen Online-Terminmöglichkeiten von Leistungserbringern des Schweizer Gesundheitswesens in der Bevölkerung generell an Bedeutung zu gewinnen: Ein Viertel der Befragten (25.7 Prozent) hat online schon einen Arzttermin gebucht, 18.4 Prozent taten dies beim Zahnarzt und beim Physiotherapeuten waren es mehr als ein Zehntel der Befragten (11.3 Prozent).Ebenfalls über ein Zehntel der Befragten haben schon einmal online einen Termin in der Autogarage, im Beautysalon, im Sportbereich (zum Beispiel: Reservation eines Tennisplatzes) gebucht. Termine beim Fahrlehrer (4.2 Prozent) sowie beim Steuerberater oder Anwalt (je 2.6 Prozent) werden dagegen (noch) selten online gebucht.Apropos Ergebnisse dieser Befragung: Sie decken sich mit einer Auswertung der Business-Kontaktzahlen von local.ch, deren Architektin localsearch (Swisscom Directories AG) ist: Auf der mit monatlich 1,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern grössten Schweizer Buchungsplattform (Quelle: Mediapulse Online Audience Data, H2 2022) wurden im ersten Halbjahr 2023 die gleichen drei Dienstleistungen am meisten nachgefragt - und zwar in der gleichen Top 3-Reihenfolge: Restaurant (1.), Arzt (2.) und Coiffeur (3.).MethodikDie repräsentative schweizweite Onlinebefragung wurde durch das Marktforschungsinstitut Innofact AG in Zürich im Auftrag der Buchungsplattform local.ch im Juni 2023 unter 2011 Personen durchgeführt. Unter online buchen wurden sämtliche Online-Recherchen via Mobile, Tablet, Desktop verstanden. Über localsearchlocalsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU und betreibt bekannte B2C-Verzeichnisplattformen. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit beiden Plattformen 2.7 Millionen Personen oder jeden vierten Schweizer (Quelle: Mediapulse Online Audience Data, H2 2022). 