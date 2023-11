DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Ergebnis 3. Quartal 2023

Kennzahlen Q1-Q3 2023

* Konzernumsatz EUR 485,2 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR 430,7 Mio.)

* EBITDA EUR 22,3 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR 25,0 Mio.)

* EBITDA-Marge 4,6% Q1-Q3 2022: 5,8%)

* EBIT EUR -2,7 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR 0,24 Mio.)

* EBIT-Marge -0,6% (Q1-Q3 2022: 0,1%)

* Ergebnis nach Steuern EUR -8,7 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR -1,9 Mio.)

* Ergebnis je Aktie EUR -0,40 (Q1-Q3 2022: EUR -0,08)

* Eigenkapitalquote 42,0% (31.12.2022: 43,0%)

* Nettofinanzverbindlichkeiten EUR 90,0 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR 92,2 Mio.)

* Beschäftigte per 30.09.2023 (inklusive Leihpersonal, FTE) 3.906 (30.09.2022: 3.588)

Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug in den Monaten Jänner bis September 2023 EUR 485,2 Mio. und lag damit 12,7% bzw. EUR 54,5 Mio. über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1-Q3 2022: EUR 430,7 Mio.). Im ersten und zweiten Quartal 2023 hatten sich die Kundenabrufe im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Während des dritten Quartals 2023 kurzfristig aufgetretene Reduktionen in den Abrufmengen haben zu niedrigeren Umsatzerlösen im dritten Quartal geführt.

Im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles, dem mit 74,0% (Q1-Q3 2022: 74,0%) umsatzstärksten Bereich der POLYTEC GROUP, wurde in den Monaten Jänner bis September 2023 ein Umsatz in Höhe von EUR 359,1 Mio. erzielt und lag um 12,6% bzw. EUR 40,2 Mio. über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-Q3 2022: EUR 318,9 Mio.). Der Umsatz im Marktbereich Commercial Vehicles (Anteil 17,2%; Q1-Q3 2022: 16,7%) stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,2% von EUR 71,7 Mio. auf EUR 83,3 Mio. Der Umsatz im Marktbereich Smart Plastic & Industrial Applications (Anteil 8,8%; Q1-Q3 2022: 9,3%) erhöhte sich leicht von EUR 40,1 Mio. auf EUR 42,8 Mio.

Das EBITDA der POLYTEC GROUP belief sich in den ersten neun Monaten 2023 auf EUR 22,3 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR 25,0 Mio.). Die EBITDA-Marge reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozentpunkte von 5,8% auf 4,6%.

Die während des Sommers zur Verbesserung der operativen Effizienz eingeleiteten Maßnahmen zeigten punktuell ihre positive Wirkung, jedoch beeinträchtigten wesentliche Mehrkosten durch Zusatzschichten, erhöhten Personalstand und anderer Sonderaufwendungen auch im dritten Quartal 2023 die Ertragslage des Konzerns.

Das EBIT der POLYTEC GROUP betrug in den Monaten Jänner bis September 2023 EUR -2,7 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR 0,2 Mio.). Die EBIT-Marge ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozentpunkte von 0,1% auf - 0,6% zurück.

Das Finanzergebnis betrug in ersten neun Monaten 2023 EUR -5,7 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR -1,9 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern der Monate Jänner bis September 2023 belief sich auf EUR -8,7 Mio. (Q1-Q3 2022: EUR - 1,9 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR -0,40 (Q1-Q3 2022: EUR -0,08).

Die Bilanzsumme des Konzerns reduzierte sich zum 30. September 2023 im Vergleich zum 31. Dezember 2022 um EUR 13,0 Mio. auf EUR 538,2 Mio. Die Eigenkapitalquote betrug 42,0% und lag damit um 1,0 Prozentpunkt unter jener des letzten Jahresbilanzstichtage. Mit über 40 % weist das Eigenkapital seit Jahren ein gesundes Niveau auf.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen am 30. September 2023 EUR 90,0 Mio. und erhöhten sich um EUR 30,2 Mio. im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 (EUR 59,8 Mio.). Die Gearing-Ratio (Verschuldungsgrad) stieg von 0,25 zum letzten Bilanzstichtag auf 0,40 per 30. September 2023. Die POLYTEC GROUP verfügte zum Stichtag 30. September 2023 über Zahlungsmittel in Höhe von EUR 38,2 Mio. (30.09.2022: EUR 27,3 Mio.).

Ausblick Geschäftsjahr 2023

Das Management der POLYTEC GROUP ging zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2023 von einem Konzernumsatz in der Größenordnung von rund EUR 650 Mio. aus. Während des dritten Quartals kurzfristig aufgetretene Reduktionen in den Abrufmengen haben zu niedrigeren Umsatzerlösen im dritten Quartal geführt und werden auch die Umsatzentwicklung im vierten Quartal beeinflussen. Aus aktueller Sicht rechnet das Management der POLYTEC GROUP für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Gesamtumsatz von rund EUR 630 Mio.

Die während des Sommers zur Verbesserung der operativen Effizienz eingeleiteten Maßnahmen zeigen punktuell ihre positive Wirkung, jedoch beeinträchtigen wesentliche Mehrkosten durch Zusatzschichten, erhöhten Personalstand und anderer Sonderaufwendungen auch im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Ertragslage des Konzerns.

Inflationsbedingte Kostensteigerungen müssen zudem in entsprechenden Preisabschlüssen zeitnahe Berücksichtigung finden. Die Erreichung eines positiven EBIT (operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern) für das Geschäftsjahr 2023 stellt daher eine Herausforderung dar. In Abhängigkeit der finalen Umsatzentwicklung und Verhandlungsergebnisse ist eine leicht negative EBIT-Marge nicht auszuschließen.

Mittel- und langfristig bildet der hohe Neuauftragseingang sowohl im Geschäftsjahr 2022 als auch 2023 eine solide Basis den Wandel im Automobilsektor in steigenden wirtschaftlichen Erfolg umwandeln zu können.

Der Q3 2023 Zwischenbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 30. September 2023 ist auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

Aussender: POLYTEC HOLDING AG Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching Land: Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com

ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

