In dieser Woche gibt es genügend hochkarätige Wirtschaftsdaten, um den Markt in die eine oder andere Richtung zu lenken. Das Highlight sind auf jeden Fall die neuesten Inflationsdaten für Oktober, aber auch die Einzelhandelsumsätze am Mittwoch könnten für Impulse sorgen. Doch besonders die heutigen Verbraucherpreise bergen eine gewisse Brisanz, da sie zu einem Zeitpunkt erscheinen, ...

