Der Dax konnte sich zum Wochenauftakt etwas von seinen Kursverlusten am Freitag erholen. Da die Wall Street am Montag an die vorherigen Kursgewinne angeknüpft hat, trauten sich auch die hiesigen Anleger kurz vor Börsenschluss aus der Deckung. Am Ende des Tages stand schließlich ein Plus von 110 Punkten (0,73%) bei 15.345 Zählern zu Buche. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...