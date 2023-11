DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Zwischenbericht zum 30. September 2023 (ungeprüft)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta/14.11.2023/08:20) - Presseinformation

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Zwischenbericht zum 30. September 2023 (ungeprüft)

Kahl am Main, 14. November 2023 - SINGULUS TECHNOLOGIES gibt heute die Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 bekannt. Der Umsatz für diesen Zeitraum belief sich auf 55,8 Mio. EUR, im Vergleich zu 67,5 Mio. EUR im Vorjahr. Das dritte Quartal verzeichnete einen Umsatz von 14,1 Mio. EUR im Vergleich zu 23,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) für die ersten neun Monate betrug -5,6 Mio. EUR im Vergleich zu 9,5 Mio. EUR im Vorjahr. Im dritten Quartal wurde ein EBIT von -4,9 Mio. EUR erzielt, verglichen mit 8,0 Mio. EUR im Vorjahr. Die Zahlen des Jahres 2022 enthalten einen Einmalertrag aus der Veräußerung der Liegenschaft am Standort Fürstenfeldbruck in Höhe von 9,7 Mio. EUR.

Der Auftragseingang für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 lag bei 32,3 Mio. EUR und damit unter dem Vorjahresvergleichswert von 46,2 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 30. September 2023 belief sich auf 61,3 Mio. EUR (Vorjahr: 93,4 Mio. EUR). Die frei verfügbare Liquidität von SINGULUS TECHNOLOGIES betrug 12,5 Mio. EUR zum 30. September 2023 im Vergleich zu 18,7 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022.

Die Mitarbeiterzahl zum 31. Oktober 2023 im SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern ist mit 296 Mitarbeitern aufgrund der Schließung der Fertigung in Fürstenfeldbruck zum Ende des Geschäftsjahres 2022 leicht gesunken (31. Dezember 2022: 321 Mitarbeiter).

In der Sitzung am 30. Oktober 2023 hat der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG die Bestellung von Herrn Dr. Stefan Rinck bis zum 31. Dezember 2024 sowie die Bestellung von Herrn Markus Ehret bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Testat mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 erteilt

Die Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die im Mai 2023 gerichtlich zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt wurde, hat am 29. Oktober 2023 dem Jahresabschluss (HGB) sowie dem Konzernabschluss (IFRS) für das Geschäftsjahr 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 findet am 14. Dezember 2023 als virtuelle Versammlung statt. Eine Teilnahme an der Hauptversammlung ist nach ordnungsgemäßer Anmeldung unter dem Link https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ im HV-Portal möglich.

Ausblick

Aufgrund der weltweit anziehenden Investitionstätigkeit für den weiteren Aufbau von Produktionskapazitäten im Bereich der Photovoltaik erwartet SINGULUS TECHNOLOGIES in den kommenden Monaten im Segment Solar noch umfangreiche Auftragseingänge. Diese Aufträge sollen sowohl Produktionsanlagen für kristalline Solarzellen betreffen wie auch solche für Dünnschicht-Solarmodule. Des Weiteren stehen im Segment Life Science Abschlüsse über den Verkauf von Anlagen im Bereich der Medizintechnik wie auch für Dekorative Beschichtungen in Aussicht. Das Segment Halbleiter profitiert vom Ausbau der Produktionskapazitäten für magnetische, halbleiterbasierende Sensoren, weshalb es in diesem Segment noch bis zum Jahresende zu erfolgreichen Vertragsabschlüssen kommen soll.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen:

. Umweltbewusstsein

. Effiziente Nutzung von Ressourcen

. Vermeidung unnötiger CO2-Belastung

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2023 02:20 ET (07:20 GMT)