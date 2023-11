Im dritten Quartal verzeichnete Softing erneut beeindruckendes Wachstum, wobei der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 24% auf 87,2 Mio. EUR stieg. Dieses beeindruckende Wachstum wurde hauptsächlich von den Segmenten Industrial und Automotive getragen. Das Segment Industrial steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um beeindruckende 29,5% auf 66,2 Mio. EUR (Vj. 51,1 Mio. EUR). Das operative EBIT, eine Kernkennzahl, erhöhte sich von 2,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 9,6 Mio. EUR, was einer operativen EBIT-Marge von 14,5% ...

