Neufahrn b. Freising (ots) -Der Pool-Hersteller Desjoyaux überzeugt mit schnellem Aufbau, innovativem Filtersystem und der simplen Umsetzbarkeit aller Pool-Träume. Für Exklusivpartner wird daraus ein profitables Geschäft mit vielen Vorteilen.Was gibt es Schöneres, als Menschen glücklich zu machen? Desjoyaux-Exklusivpartner lassen mit dem einzigartigen Desjoyaux-System den Traum vom Pool ganz unkompliziert Wirklichkeit werden.Exklusivpartner profitieren von der starken MarkeDesjoyaux ist Marktführer - ein klarer Vorteil für die Exklusivpartner. "Desjoyaux selbst sorgt permanent dafür, dass Leads reinkommen. Wir müssen diese nur noch abarbeiten.", berichtet Steffen Nötel, Geschäftsführer der Nötel grünerleben GmbH und Desjoyaux-Exklusivpartner im Raum Hannover. Zudem sorgen persönliche Empfehlungen für zahlreiche Anfragen. Wenn der Nachbar erst einmal sieht, wie einfach es ist, einen eigenen Pool zu haben, ist es nicht weit bis zum nächsten Auftrag.Die Power des NetzwerksDesjoyaux-Händler tauschen sich miteinander aus, profitieren von den gegenseitigen Erfahrungen und lernen durch das starke Netzwerk ständig dazu. So gelingt der Start mit Desjoyaux problemlos. Das gibt Sicherheit und ermöglicht es auch Quereinsteigern, schnell Erfolge zu erzielen. Die Zentrale bietet laufend Seminare und Weiterbildungen für Exklusivpartner.Langfristige SicherheitDie Erfahrung zeigt, dass sich hohe Startinvestitionen schneller refinanzieren, als viele denken. "Bei uns hat es sich schon innerhalb des ersten Jahres gerechnet.", berichtet Nötel. Desjoyaux rechnet zudem mit 10 bis 12 Prozent Zuwachs pro Jahr in den nächsten fünf Jahren. Durch langjährige Verträge und die Exklusivität des eigenen Einzugsgebiets bekommen Händler viel Sicherheit. Bei Desjoyaux gilt Gebietsschutz: mittels einer PLZ-Zuordnung gibt es klar definierte Grenzen und Verantwortlichkeiten. So können sowohl die Pool-Träume ihrer Kunden als auch den Händler-Traum ihrer Selbstständigkeit wahr werden lassen.Mehr Informationen für zukünftige Exklusivpartner gibt es unter https://www.desjoyaux.de/pool-exklusivpartner-werden.Über Desjoyaux:Die Firma Desjoyaux Pools ist ein seit Generationen mit Herz geführtes Familienunternehmen. Seit mehr als 55 Jahren hat sich Desjoyaux Pools auf den Bau von erdverbauten Swimmingpools spezialisiert. Hier gibt es alles aus einer Hand, von der Poolherstellung über Poolbau und Sanierung sowie das Zubehör. Es gibt inzwischen bereits über 60 Desjoyaux-Exklusivpartner in der DACH-Region - und noch zahlreiche freie Gebiete!Kontakt:Desjoyaux Pools GmbHWilpertinger Str. 185375 Neufahrn bei FreisingAnsprechpartnerin: Angela SchiwietzE-Mail: angela.schiwietz@desjoyaux.deTelefon: 0159/01857075